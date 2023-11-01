Haberler ›› Güncel ›› Kilis'te 11 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te 11 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı. Diğer 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.