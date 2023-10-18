Kilis'te 105 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kilis'te bir işyerine düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te bir işyerine düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak içki ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İslambey Mahallesi'nde bir işyeri ve eklentilerinde yapılan aramada 105 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan aroma ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.