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Kilis'te 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kilis'te yakalanan ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kilis'te yakalanan ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C.D'yi Akpınar Mahallesi'nde yakaladı.

M.C.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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