Kilis'te 10 Milyon Lira Değerinde Kaçak Otomobil ve Yedek Parçaları Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kilis'teki bir iş yerinde yapılan operasyonda 6 adet yabancı plakalı otomobil ile 1243 adet otomobil yedek parçası ele geçirdi. Otomobil ve yedek parçaların piyasa değeri 10 milyon lira olarak belirlendi.

Kilis'te 10 milyon lira değerinde kaçak otomobil ile yedek parçaları ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kilis'te yapılan operasyonda, 10 milyon lira değerinde 6 adet yabancı plakalı otomobil ile 1243 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbar sonrası Kilis'teki bir iş yerini takibe aldı. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve ülkede kalma süresi dolmuş olan otomobilleri parçalarına ayırarak yedek parça olarak sattığı, ayrıca otomobil şasi numaralarını değiştirerek tekrar piyasaya sürdüğü iddia edilen iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 adet farklı modelde yabancı plakalı otomobil ile 1243 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Otomobil ile yedek parçaların piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)