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Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı. Diğer 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 20-27 Aralık tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda aranan 27 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 17 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Kilis Yargı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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