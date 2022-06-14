Kilis'te 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi Kilis'te bir evde 1 kilo 200 gram kubar esrar ve 4 kök hint keneviri yakalandı. Kilis'te bir evde 1 kilo 200 gram kubar esrar ve 4 kök hint keneviri yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Polateli ilçesinde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği "Ateş" ile evde yapılan aramada, 1 kilo 200 gram kubar esrar ve 4 kök hint keneviri ele geçirildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Kilis Güncel Haberler

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