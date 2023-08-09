Kilis Tavası: Osmanlı döneminden günümüze uzanan bir lezzet

Kilis'te yapılan coğrafi işaretli Kilis tavası, en çok tüketilen yemek çeşitleri arasında yer alıyor. Yöresel olarak kasaplarda hazırlanan tavalar, taş fırında pişirilerek tırnaklı ekmekle servis ediliyor. Kilis tava, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan coğrafi işaretli Kilis tavasına, en çok tüketilen yemek çeşitleri arasında yer alıyor.

Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis'te yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek sofraları süslüyor. Hazırlanan tavaları taş fırında 300 derecede 8-10 dakika arasında pişerek tırnaklı ekmekle lezzeti tatmak isteyenlere servis ediliyor.

"İle gelen yerli yabancı turistler Kilis tavayı yemeden gitmiyor"

30 yıldır Kilis Tava işiyle uğraşan işletme sahibi İzzet Canözer, "İli gezmeye gelen Taraflı tarafsız Kilis tavayı yerli ve yabancı turistler yemeye geliyor. Kilise özgü klasik yüzyıllardır yapılan herkesin beğendiği koyun etinden hazırlanan tepsinin içine hazırlanan kırmızı ve yeşil biber koyarak baharat olarak tuz, toz biber ve karabiber kullanıyoruz. Tepsinin üzerine domates, biber ve soğanla süsleyerek 300 derecede taş fırından pişirerek tırnaklı ekmek ile servis ediyoruz" dedi.

"Kilis deyince akıllara ilk önce Kilis tava geliyor"

Kilis deyince akıllara Kilis'e özgü tatlı ve başta Kilis tavanın geldiği aktaran Usta Canözer, "Tatlı olarak coğrafi işaretli ürün Cennet çamuru, Kilis katmeri, Zeytinyağı efsaneler arasında. Kasap olduğumuzdan dolayı akıllara ilk gelen lezzet Kilis tava nasıl Antep baklavasını dünyaya tanıtımını yaptıysak Kilis tavayı da tanıtacağız" diyerek cümlelerini tamamladı.

Kilis'i gezmek için geldiğini ve Kilis tava yemeden gitmek istemediklerini altını çizen Elif Dilek, "Şanlıurfalıyım ama Adıyaman'dan gezme amaçlı geldik ve ne yiyebiliriz dediğimizde Kilis tavayı çok önerdiler. Geldik yedik ve lezzeti tattık çok güzel herkese tavsiye ederim eve gittiğim zaman bende yapmayı deneyeceğim tabi bu kadar lezzetli olmaz biliyorum ama ustadan da lezzetin sırrını almaya çalışacağım" diye konuştu. - KİLİS