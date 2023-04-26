Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat'ın cenazesi, toprağa verildi.

Polat için Şakir Atik Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, siyasi partilerin il başkanları ile milletvekili adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.