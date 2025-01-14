Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Kilis'in Usta Tatlıcıları, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Kullandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in coğrafi işaret tescilli katmer ve cennet çamuru tatlılarının ustaları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdiler.

Kilis'in coğrafi işaret tescilli katmer ve cennet çamuru tatlılarının ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Katmer ve cennet çamurunun üçüncü kuşak ustaları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Babadan öğrendiği mesleği sürdüren Atilla Bekan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğrafına oy veren Bekan, "Günlük hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Şükür", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesini beğendi.

Ustalardan Uğur Bekan ise "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Keyfi yerinde", "Günlük hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını oyladı.

Bekan, "Özgür Suriye" kategorisinde ise tercihini Emin Sansar'ın "Yüzsüz" karesinden yana yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
img

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
img

Zayıflamak isterken organlarını kaybediyordu
img

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç! Bahar 31. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.