Kilis'in kurtuluşu düzenlenen etkinliklerle kutlandı

KİLİS - Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kent protokolünün şehitlik ziyaretinin ardından Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerinin kente girişiyle kutlamalar başladı. Dernek üyeleri, kendilerini karşılayan protokol üyelerine Türk Bayrağı hediye ederken, protokol üyeleri ise çiçek verdi. Daha sonra ise dernek üyeleri ve vatandaşlar Adnan Menderes kavşağından törenlerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş yaptı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşma ve okunan şiirlerden sonra kürsüye çıkan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Bugün Anadolu'nun kadim şehri olan Kilis'in 102'inci yıl dönümünü kutlamaktayız. Vatanımıza karşı hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimize sokmayarak, tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 102 yıl önce yazılan bu destan, bugün Kilisliyim diyen her bir vatandaşımız için bir gurur ve sevinç kaynağıdır" dedi.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Halk oyunları gösterilerinden sonra resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Asker ve polislerin geçişi sırasında vatandaşlar uzun süre asker ve polisleri alkışladı.