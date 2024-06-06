Üye Girişi
Haberler

Kilis'in il oluşunun 29. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis'in il oluşunun 29. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Kilis'in tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu vurgulayarak, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasının temel hedefleri olduğunu belirtti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis'in il oluşunun 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Kilis'in tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış serhat ve ensar bir şehir olduğunu belirtti.

Kilis'in sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasının temel hedefleri olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kilis'in il oluşunun 29. yıl dönümünü kutlar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, saygıdeğer Kilisli hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlarım."

Kaynak: AA / Güncel

Tahir Şahin Kilis Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

 Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title