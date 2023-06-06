Kilis'in il oluşunun 28. yıl dönümü kutlandı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş, Kilis'in il statüsüne alınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ramazan ve Karakuş, Kilis'in geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini ve bir cazibe merkezi haline geleceğine inandıklarını belirtti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş, Kilis'in il statüsüne alınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan, mesajında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kilis'in il oluşunun 28. yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Kilis'in bölgesinde cazibe merkezi olma yolunda geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Ramazan, "Tarihi dokusu ve enfes gastronomi kültürüyle, Anadolu'nun güneye açılan kapısı vazifesini gören Kilis, bölgesinde bir cazibe merkezi olma yolunda geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bizlerde bu bilinçle şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması adına yeni projeler üretiyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Kilis'imizin nasıl ki bugünü dününden ilerdeyse, siz kıymetli hemşehrilerimizin destekleri, bizlerin de gayretleriyle yarını da bugünden çok daha ilerde olacaktır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Karakuş da AK Parti hükümetinin yatırımlarıyla beraber Kilis'in birçok alanda önemli mesafe kat ettiğini kaydetti.

Kilis'in turizm, sanayi, tarım ve ticarette önemli bir merkez haline geleceğine olan inancının tam olduğuna dikkati çeken Karakuş, hizmet üretmek, şehrin kalkınmasına, insanların refahına, huzuruna katkı sağlamanın kendileri için bir heyecan vesilesi olduğunu ifade etti.