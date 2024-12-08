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Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı

Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı
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Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve mehteran gösterisi düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaptı, havai fişek gösterisiyle etkinlik sona erdi.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve mehteran gösterisi gerçekleştirildi.

Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde meşale ateşi yakılan etkinlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Kutlamalar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda konser verdi.

Vali Tahir Şahin, mehteran birliğine teşekkür ederek çiçek verdi.

Etkinliklere, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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