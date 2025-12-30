Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne 4 yeni araç tahsis edildi
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 2 ambulans ve 2 UMKE aracı ile acil sağlık hizmetlerini güçlendirdi. Araçların anahtar teslim töreninde Vali Tahir Şahin ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.
Vali Tahir Şahin, Kilis Sağlık Müdürlüğü'ndeki törende, araçların temininde emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez de 2025 yılında 23 bin vakaya acil sağlık hizmeti verildiğini söyledi.
Konuşmanın ardından araçların anahtarları teslim edildi.
Törene, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, protokol üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı.