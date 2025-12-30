Haberler

Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne 4 yeni araç tahsis edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 2 ambulans ve 2 UMKE aracı ile acil sağlık hizmetlerini güçlendirdi. Araçların anahtar teslim töreninde Vali Tahir Şahin ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 4 yeni araç hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 2 ambulans ve 2 UMKE aracı için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Kilis Sağlık Müdürlüğü'ndeki törende, araçların temininde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez de 2025 yılında 23 bin vakaya acil sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından araçların anahtarları teslim edildi.

Törene, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, protokol üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi