Kilis İl Müftüsü Bozkurt, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Bozkurt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 'Roketsan, Lifebox ve Sony' katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bozkurt, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Namaz vakti" karelerine oy veren Bozkurt "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını tercih etti.

Bozkurt, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını söyledi.?