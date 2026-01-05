Haberler

Kilis İl Jandarma Komutanı Coşkun, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı

Kilis İl Jandarma Komutanı Coşkun, AA'nın 'Yılın Kareleri 2025' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Coşkun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Coşkun, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Albay Coşkun, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin çektiği "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini seçen Albay Coşkun, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu
Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Dünya ABD'yi konuşurken yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi