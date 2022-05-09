Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı - Haberler

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Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı

Kilis-Hatay kara yolunda hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

HATAY (AA) - Kilis- Hatay kara yolunda hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İsmail Akdur idaresindeki 06 BJH 046 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kilis-Hatay kara yolunun 41'inci kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Kilis-Hatay kara yolundaki ulaşımı aksattı.

Ulaşım yapımı devam eden yeni yoldan kontrollü sağlanıyor.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Hatay, Kilis, Güncel, Haberler

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