Mahir Ünal: "Milletle gönül bağını sürdürdüğümüz sürece bu milletin terazisi şaşmaz"
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis Barosu Sosyal Tesislerinde düzenlenen AK Parti Kilis İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis Barosu Sosyal Tesislerinde düzenlenen AK Parti Kilis İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.
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AA / Cebrail Caymaz - Güncel