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Kilis haberleri: Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri öldü

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Kilis haberleri: Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri öldü

Kilis bölgesinden gelen habere göre Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Halil P. (76) yönetimindeki 01 BES 70 plakalı otomobil, Asri Mezarlık'ta fren yerine gaza basması sonucu önünde bulunan 3 kişiye çarptı.

Kazada Ayşe C, R.K. ve F.Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe C, kurtarılamadı.

Sürücü, gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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