Kilis haberleri: Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri öldü Kilis bölgesinden gelen habere göre Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Kilis'te otomobilin çarptığı 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Halil P. (76) yönetimindeki 01 BES 70 plakalı otomobil, Asri Mezarlık'ta fren yerine gaza basması sonucu önünde bulunan 3 kişiye çarptı. Kazada Ayşe C, R.K. ve F.Y. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe C, kurtarılamadı. Sürücü, gözaltına alındı. Güncel AA / Cebrail Caymaz Kilis Güncel Haberler

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