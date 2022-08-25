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Kilis haberleri | Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı

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Kilis haberleri | Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kilis haberler... Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Kilis'te çalıştığı inşaattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan V.A. (14), dengesini kaybederek birinci katın balkonundan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Münir Karaloğlu Kilis Güncel Haberler

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