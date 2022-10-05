Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis haberleri: Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi

Güncel Haberler

Kilis haberleri: Kilis'in önemli lezzetlerinden 'Şıhılmahşe' coğrafi işaretle tescillendi

Kilis yerel gündem haberine göre Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Şıhılmahşe???????" coğrafi işaretle tescil edildi.

Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Şıhılmahşe???????" coğrafi işaretle tescil edildi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Şıhılmahşe???????" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Servet Ramazan, girişimler sonucunda "Şıhılmahşe"nin coğrafi işaret tescil belgesini teslim aldıklarını belirtti.

Belediye olarak kente özgü birçok ürüne coğrafi işaret almak için girişimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini aktaran Ramazan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title