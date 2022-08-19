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Kilis haberi: Nijerya'da kilisede yaşanan izdihamda 8 kişi öldü

Kilis haberi: Nijerya'da kilisede yaşanan izdihamda 8 kişi öldü

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Kilis haberler: Nijerya'da bir kilisede ibadet sırasında yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da bir kilisede ibadet sırasında yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti.

Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Müdürü Benjamin Hundeyin, yaptığı açıklamada, Lagos'un İkotun bölgesindeki bir kilisede dün akşam ibadet sırasında izdiham yaşandığını belirtti.

Hundeyin, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

İzdihamın nedeni hakkında bilgi vermeyen Hundeyin, bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hundeyin, olayda ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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