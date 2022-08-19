Kilis haberi | Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesi'nde Suriye uyruklu G.M.A.H. ve A.B'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 5 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

G.M.A.H. ve A.B. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Firari O.A. ve İ.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.