KIZIN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
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kızı öldüren akraba tutuklandı (2)Kilis'te, akrabaları olan Şerif Hac Süleyman tarafından bıçaklanarak öldürülen, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham El Muhammed'in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak götürüldüğü Kilis Asri Mezarlığ'ında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
kızı öldüren akraba tutuklandı (2)
Kilis'te, akrabaları olan Şerif Hac Süleyman tarafından bıçaklanarak öldürülen, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham El Muhammed'in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak götürüldüğü Kilis Asri Mezarlığ'ında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel