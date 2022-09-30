Kilis haberi! Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı Güncel Haberler Kilis bölgesinden gelen habere göre Kilis'te kağıt toplayıcısına çarparak ölümüne neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı. Kilis'te kağıt toplayıcısına çarparak ölümüne neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı. Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde otomobilin "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmasıyla ilgili gözaltına alınan ehliyetsiz sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde dün H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarpmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Sürücü H.S. ise gözaltına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Ali Metin Suriye Kilis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kilis haberi! Kilis'te kağıt toplayıcısına çarpan ehliyetsiz sürücüsü tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.