Kilis haberi... KİLİS'TE, İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI Güncel Haberler Kilis bölgesinden gelen habere göre KİLİS'te, inşaattan düşen Veysel A. (14) yaralandı. KİLİS'te, inşaattan düşen Veysel A. (14) yaralandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yapımı süren inşaatın birinci katında dengesini kaybeden Veysel A., zemine düştü. Veysel A., düştüğünü görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kilis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kilis haberi... KİLİS'TE, İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.