Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis haberi... KİLİS'TE, İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Güncel Haberler

Kilis bölgesinden gelen habere göre KİLİS'te, inşaattan düşen Veysel A. (14) yaralandı.

KİLİS'te, inşaattan düşen Veysel A. (14) yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yapımı süren inşaatın birinci katında dengesini kaybeden Veysel A., zemine düştü. Veysel A., düştüğünü görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title