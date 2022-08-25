Kilis haberi... KİLİS'TE, İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
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Kilis bölgesinden gelen habere göre KİLİS'te, inşaattan düşen Veysel A. (14) yaralandı.
KİLİS'te, inşaattan düşen Veysel A. (14) yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yapımı süren inşaatın birinci katında dengesini kaybeden Veysel A., zemine düştü. Veysel A., düştüğünü görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel