Kilis haberi! Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2)
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Kilis gündem haberi | ADLİYEYE SEVK EDILDİKilis'te dün ölü bulunan Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'in bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan akrabası Ş.H.S., jandarma sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDILDİ
Kilis'te dün ölü bulunan Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'in bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan akrabası Ş.H.S., jandarma sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel