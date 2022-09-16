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Kilis 3. sayfa haberi: Kilis'te bir ayda 441 düzensiz göçmen yakalandı

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Kilis 3. sayfa haberi: Kilis'te bir ayda 441 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis haberler... Kilis'te jandarma ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 441 düzensiz göçmeni bir ay içerisinde yakaladı.

Kilis'te jandarma ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 441 düzensiz göçmeni bir ay içerisinde yakaladı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, jandarma sorumluluk alanında 1 ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonlarında 333 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, 441 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı olaylarındaki 10 organizatör belirlenerek, 8'i hakkında adli işlem yapıldı. Organizatörlerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile 4'ü ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. 2 firari organizatörün yakalanması çalışmalarına devam ediliyor. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 3'ü otomobil, 1'i motosiklet, 1'i pikap ve 1'i oto kurtarıcı olmak üzere toplam 6 araç jandarma tarafından ele geçirildi.

Yakalanan 441 düzensiz göçmenden 168'i sınır dışı edilirken, koruma kaydı bulunan 273 düzensiz göçmene ise 351 bin 78 TL idari para cezası uygulandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Suriye Göçmen Kilis 3. Sayfa Güncel Haberler

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