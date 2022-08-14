Kilis haber | Nikaragua'da Roma Katolik Kilisesi izin verilmemesine rağmen ayin düzenledi

Kilis bölgesinden gelen habere göre Nikaragua'da Roma Katolik Kilisesi, polisin izin vermemesine rağmen başkentte ayin yaptı.

Nikaragua'da Roma Katolik Kilisesi, polisin izin vermemesine rağmen başkentte ayin yaptı.

Polisin iç güvenlik gerekçesiyle etkinlik ve ayine izin vermediği başkent Managua'da, yüzlerce kişi bir araya geldi.

Ayin, polislerin yoğun güvenlik önlemleri altında geçti.

Kardinal Leopoldo Brenes, ayinde yaptığı konuşmada, burada hem mutlulukla hem de bölgelerinde yaşanan durum nedeniyle üzüntüyle bir araya geldiklerini söyledi.

Roma Katolik Kilisesinden dün yapılan açıklamada, "Ulusal polis, iç güvenlik nedenlerini gerekçe göstererek Marian Kongresi'nde planlanan etkinlik ve ayine izin vermedi." ifadesi kullanılmıştı.

???????Kilise'ye bağlı Managua Başpiskoposluğu, karara tepki göstererek herkese, barışçıl şekilde Kilise ve Nikaragua için dua etme çağrısında bulunmuştu.

Hükümetten 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise Matagalpa piskoposu Rolando Alvarez'in nefret ve şiddetti körüklediği iddia edilerek soruşturma başlatılacağı kaydedilmişti.

Ülkede bugüne kadar farklı zamanlarda Roma Katolik Kilisesi'ne ait yedi radyo istasyonu kapatılmıştı.

Ulusal Meclis, 3 Şubat'ta da bazıları Roma Katolik Kilisesi ile bağlantılı 4 özel üniversite ve 6 yardım kuruluşunun yasal statüsünü iptal etmişti.