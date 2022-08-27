Kilis haber... Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 25 yabancı uyruklu yakalandı Güncel Haberler Kilis gündem haberi... Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 kişi yakalandı. Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, merkeze bağlı Duruca köyü bölgesinde Kilis Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti sırasında Suriye'den yasa dışı yollarla aralarında 2 kadının da bulunduğu 25 yabancı uyruklunun giriş yaptığını tespit etti. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Güncel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Jandarma Duruca Kilis Güncel Haberler

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