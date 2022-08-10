Kilis haber | Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı
- Güncelleme:
Kilis haberler... Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.
Ekiplerce yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü A.Ş. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel