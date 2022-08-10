Kilis haber | Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı Kilis haberler... Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı. Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyruklu olduğunu tespit etti. Ekiplerce yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.Ş. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güncel AA / Cebrail Caymaz Emniyet Müdürlüğü Doğan Güreş Tragger Kilis Güncel Haberler

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