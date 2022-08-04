Kilis haber | Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı Kilis haberler: Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kilis'te terör örgütü PKK/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı istihbarat çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir kişinin daha önce Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kilis'te yaşadığı belirlendi. Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Güncel AA / Cebrail Caymaz Kilis YPG PKK Güncel Haberler

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