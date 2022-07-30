Kilis haber: Kilis'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı Kilis gündem haberi... Kilis'te inşaatın 4'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı. Kilis'te inşaatın 4'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir inşaatta çalışan kimliği henüz belirlenemeyen işçi, dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güncel AA / Cebrail Caymaz Kilis Güncel Haberler

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