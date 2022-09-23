Kilis haber... Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı
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Kilis gündem haberi: Kilis'te elektrikli bisikleti çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te elektrikli bisikleti çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mercidabık Mahallesi'nde park halindeki elektrikli bisikletinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüpheli İ.D. ve İ.H.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel