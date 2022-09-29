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Kilis haber: AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

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Kilis haber: AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

Kilis haber... AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Karataş, bir restoranda düzenlenen programda, kente hizmet getirmek için çalıştıklarını belirtti.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında önümüzdeki günlerde Kilis'te programlar düzenleneceğini aktaran Karataş, teşkilat olarak seçime hazır olduklarını ifade etti.

Bu seçimde bir önceki seçimlere oranla daha iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini belirten Karataş, "2023 seçiminde bir önceki seçimlerden partimiz bakımından daha iyi sonuçlar çıkaracağız. Hem Türkiye genelinde hem de Kilis özelinde çıkacağını düşünüyoruz. Yapılan anketler de bize bunu gösteriyor. Bir sorun görünmüyor. 2 milletvekilini koruyarak, Cumhurbaşkanımıza da bir önceki seçimde alınan en az o kadar oy toplayarak inşallah seçimleri hayırlısıyla tamamlayacağız." dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamından hükümet tarafından ciddi adımların atıldığını anlatan Karataş, Ocak ayından itibaren memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarına zamlar yapıldığını dile getirdi.

Karataş, kentte yapılan çalışmaların da devam ettiğini, yapımı süren projeleri de en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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