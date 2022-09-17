Kilis gündem haberleri | Kilis'teki silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti
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Kilis haberleri: Kilis'te silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Kilis'te silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda yaralananlardan M.Ö, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan A.B. ve H.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün İ.A. ve H.S, aralarında husumet bulunan H.Y'ye pompalı tüfekle ateş etmiş, H.Y. ve bölgede bulunan M.Ö. ile A.B. yaralanmıştı. Polis ekiplerince olay yerinden kaçan İ.A. gözaltına alınmıştı. H.S'nin yakalanması için çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel