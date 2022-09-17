Kilis gündem haberleri | Kilis'teki silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti Güncel Haberler Kilis haberleri: Kilis'te silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi. Kilis'te silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda yaralananlardan M.Ö, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.B. ve H.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün İ.A. ve H.S, aralarında husumet bulunan H.Y'ye pompalı tüfekle ateş etmiş, H.Y. ve bölgede bulunan M.Ö. ile A.B. yaralanmıştı. Polis ekiplerince olay yerinden kaçan İ.A. gözaltına alınmıştı. H.S'nin yakalanması için çalışma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Kilis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kilis gündem haberleri | Kilis'teki silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.