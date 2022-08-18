Kilis gündem haberleri... Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı Güncel Haberler Edinilen Kilis gelişmesine göre Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı. Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A, N.O. ve A.C'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 10 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. A.A, N.O. ve A.C. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Firari S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Emniyet Müdürlüğü Suriye Kilis Güncel Haberler

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