Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis gündem haberleri... Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis gündem haberleri... Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

Güncel Haberler

Edinilen Kilis gelişmesine göre Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A, N.O. ve A.C'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 10 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

A.A, N.O. ve A.C. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Firari S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Suriye Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title