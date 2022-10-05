Kilis gündem haberleri: Kilis'te kamyoneti kundakladığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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Kilis haberleri: Kilis'te kamyoneti kundakladığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te kamyoneti kundakladığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bahçeli Sokak'ta bulunan 46 KJ 863 plakalı kamyonet, gece saatlerinde kundaklandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamyoneti kundaklayan kişinin M.Ö. olduğunu tespit etti.
Ekiplerce şüpheli M.Ö, Deveciler Mahallesi Sefali Çıkmazı'nda yakalanarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel