Kilis gündem haberleri: Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kilis haberleri... Kilis'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Kilis'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde M.V.K'ya ait işyerinden 45 kilogram hurda demir, 9 plastik su borusu, 56 kapı ve pencere kenarlığı, 10 metre demir su borusu çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli A.Ç. ve H.K. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Kilis su Güncel Haberler

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