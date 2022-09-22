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Kilis gündem haberleri: Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

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Kilis gündem haberleri: Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

Kilis haberleri... Kilis'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde M.V.K'ya ait işyerinden 45 kilogram hurda demir, 9 plastik su borusu, 56 kapı ve pencere kenarlığı, 10 metre demir su borusu çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli A.Ç. ve H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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