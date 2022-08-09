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Kilis gündem haberi: Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

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Kilis gündem haberi: Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis haberleri: Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 kişi yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde bir evde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 10 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli A.H. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler

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