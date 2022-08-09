Haber : Kilis gündem haberi... Kilis'te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis gündem haberi... Kilis'te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Kilis gündem haberi... Kilis'te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Kilis gündem haberi | Kilis'te motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Kilis'te motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Ahmet K. yönetimindeki 79 DE 571 plakalı motosiklet, Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet M'ye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title