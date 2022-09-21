Kilis gündem haberi | Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Edinilen Kilis gelişmesine göre Kilis'te bir apartmandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te bir apartmandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartmanda kablolara zarar verilerek, 2 kamera gözü ve bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli E.M.Y. yakalandı, diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışma sürüyor.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.