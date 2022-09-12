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Kilis gündem haberi: Kilis'te "Ahilik Haftası" kutlandı

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Kilis gündem haberi: Kilis'te 'Ahilik Haftası' kutlandı

Kilis haberi: Kilis'te, "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Kilis'te, "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Hasan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Ticaret İl Müdürü Vekili Yaşar Çakmak ve oda başkanları katıldı.

Program, yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Ahilik Haftası Kilis Güncel Haberler

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