Kilis gündem haberi | İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi

Kilis'te, İtalya'dan gelen uzmanların katılımıyla "Zeytinyağı Üretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Tadım Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Kilis Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Kilis Belediyesince Canbolat Paşa gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, tescilli Kilis zeytinyağına daha fazla değer kazandırılacağına ilişkin yeni yaklaşımlar ve stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Kilis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Polat, gazetecilere, ajans olarak Kilis zeytinyağını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hak ettiği değere ulaşabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İtalya'dan zeytinyağı hakkında uzman olan kişileri Kilis'e davet ettiklerini belirten Polat, "Burada hem üreticilerimizi ziyaret ettik hem de zeytin bahçelerini gezerek konuyla ilgili onların da görüşlerini aldık. Bununla birlikte Kilis'te zeytinyağı üreticiliği konusunda önde gelen çiftçilerimizi de bir eğitim programına davet ederek onların da görüşlerini aldık. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Zeytinyağı uzmanı Luca Mencaglia da Kilis'in genel olarak çok büyük gelişme potansiyeli olan bir bölge olduğunu belirterek, kısa sürede üstün kalite zeytinyağına ulaşılabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Mencaglia, sıkımhanelerin teknik açıdan geliştirilmesiyle zeytinyağının daha iyi yerlere geleceğini de sözlerine ekledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın da katıldığı programda İtalya'dan gelen zeytinyağı uzmanları kentteki üreticilere çeşitli konularda eğitimler verdi.