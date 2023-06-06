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Kilis-Gaziantep karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis-Gaziantep karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel Haberler

Kilis-Gaziantep karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kilis- Gaziantep karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis- Gaziantep karayolu Oylum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki motosiklet ile M.Ç. idaresindeki otomobil çarpışmıştı. Kazada motosiklette bulunan Meral Özyağlı hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan S.Ö. ve E.Ö yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Yaralıların tedavisi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Kilis Güncel Haberler

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