Kilis-Gaziantep karayolunda otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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Kilis-Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kilis- Gaziantep karayolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı.
Olay Kilis-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. N.M. yönetimindeki 27 KE 733 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan N.M. ve E.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel