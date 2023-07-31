Kilis-Gaziantep karayolunda otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Kilis-Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.