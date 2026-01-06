Haberler

Kilis Emniyet Müdürü Korkmaz ile AK Parti İl Başkanı Diyarbakırlı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdiler.

Korkmaz ve Diyarbakırlı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Korkmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Korkmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karesine oy verdi.

Korkmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu", "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını seçti.

Serhan Diyarbakırlı ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini seçen Diyarbakırlı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

