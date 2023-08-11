Kilis Elbeyli ilçesinde deprem hasarı nedeniyle minareler yıkılıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Kilis'in Elbeyli ilçesinde hasar gören minarelerin yıkımına başlandı.

Depremde hasar gören Elbeyli ilçesine bağlı Eğlence Köyü Camisi'nin minaresinin yıkımı için çalışmalara başlandı. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makinesi ile minaredeki taşlar tek tek sökülerek aşağı indirildi. Tamamen sökülmesinin ardından yeni minarenin mevcut taşlar ile depreme dayanıklı olarak inşa edileceği bildirildi.