Üye Girişi
Haberler

Kilis Belediyesporlu Futbolcu, Maç Sonunda Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti

Kilis Belediyesporlu Futbolcu, Maç Sonunda Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig'de Kilis Belediyespor'un maçında futbolcu Umut Koray Öz, takımının galibiyetinin ardından sahada kız arkadaşı Bilhan Şahin'e evlenme teklif etti. Taraftarların desteğiyle yapılan sürpriz teklif, mutlu bir şekilde kabul edildi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor'da forma giyen futbolcu, maç sonrası sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Ligin 9. haftasında Kilis Belediyespor, Kilis 7 Aralık Stadı'nda Adana Adaletgücü Sporu konuk etti.

Kilis Belediyespor oyuncusu Umut Koray Öz, takımının 4-0 galip geldiği maç sonunda, kız arkadaşı Bilhan Şahin'e evlenme teklifinde bulundu.

Kız arkadaşı Bilhan Şahin'i tribünden sahaya davet eden Öz, taraftarların da yardımıyla "Benimle evlenir misin? Işığım ol sonsuza uzanan" yazılı pankartı açtı.

Öz, diz çökerek kız arkadaşına elindeki yüzükle evlenme teklif etti.

Bilhan Şahin de Öz'ün teklifine "evet" cevabını verdi.

Öz, gazetecilere, takım arkadaşlarının, hocasının ve taraftarların kendisine destek verdiğini söyledi.

Kız arkadaşının çok mutlu olduğunu belirten Öz, "Evlenme teklifini takımımızın başkanı ve arkadaşlarımızla maç sonrası için planlamıştık ama önce maçı almamız gerekti. Sahaya çıktık, gerekeni yaptık ve sonu çok mutlu bitti. İnşallah ilerde daha da mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilhan Şahin de çok heyecanlandığını dile getirerek, teklifin büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 19 ilimizde eğitime kar engeli

19 ilimizde eğitime kar engeli

 Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan
Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı

Fiyatları görünce cinnet geçiren adam marketten sürüklenerek atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.