Üye Girişi
Haberler

Kilis Belediyespor, 3. Lig Hedefiyle Bilet Satış Kampanyası Başlattı

Kilis Belediyespor, 3. Lig Hedefiyle Bilet Satış Kampanyası Başlattı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kilis Belediyespor'un yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 3. lige yükselme hedeflerini ve bilet satış kampanyasını duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kilis Belediyespor yönetimi, kentte görev basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda Kulüp Başkanı Arif Keleş, Kilis Belediyespor'u 3. lige yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kilis Belediyespor'un bölgesel amatör ligde 16 yıldır oynayan bir takım olduğunu ifade eden Keleş, "Kampanyamız 2860 nolu yasa kapsamında bilet satışının izinleri alınmıştır. Her Kilislinin en az bir bilet alarak bizlere destek olmasını istiyoruz. Kampanyamıza destek olan yöneticilerimize, iş adamlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Keleş son olarak Kilis halkını takımın bütün maçlarına davet ederek destek olmalarını istedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Yerel Haberler Güncel kilis Yaşam Spor

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });